赤沢亮正 経済産業大臣「現時点では具体的な数量など詳細は申し上げませんが、原油の着実な追加供給についても確認を得ています」中東情勢の混迷を踏まえ、赤沢経済産業大臣はUAE＝アラブ首長国連邦を訪問し、日本への原油の安定的な供給拡大や共同備蓄の増量などを要請しました。赤沢大臣はこの後、パリで開かれるG7貿易大臣会合に出席します。