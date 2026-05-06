◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)ダイキン・パークではフライングの花火が打ち上がりました。1点をリードするアストロズは9回、ブライアン・キング投手が登板。2アウト1塁の場面でミゲル・ロハス選手を打席に迎えます。するとカウント1ボール2ストライクから、5球目に投じたスライダーが外角高めのきわどいコースに入ると、球審がストライクをコール。その瞬間、大きな爆発音とともに勝利を祝う花火