オードリー若林正恭（47）が5日放送の、テレビ東京「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）にMCとして出演。オズワルド伊藤俊介（36）の最近の評判にツッコミを入れた。「最近いろいろあった」同世代のお笑いタレント3人がゲスト出演した。伊藤は、昨年9月に付き合っていた蛙亭イワクラに愛想をつかされ破局。空気階段の鈴木もぐら（38）は、離婚と人工股関節の手術が同時期に重なった。カカロニ栗谷（36）は、今年3月に詐欺に