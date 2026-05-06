アメリカのトランプ大統領は5日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避を支援する作戦の一時中断を発表しました。トランプ大統領は、自身のSNSで4日に開始したばかりの船舶の退避作戦について、「イラン側との完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があったため、作戦を短期間中断し、合意が成立するかを見極めることにした」と表明しました。ただ、アメリカ軍によるイランの港へ出入りする船舶の「海上封鎖」は継続すると