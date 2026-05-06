ゴールデンウイーク最終日のきょう、海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えているほか、各地の高速道路も夕方にかけて渋滞が発生する見込みです。タイから帰国「市場やナイトマーケットがいっぱいあって、バンコクの食べ物や伝統衣装を着られて楽しかったです。仕事は、きょうの10時からです」イタリアから帰国「イタリアに行って、1日1回はジェラートを食べていた。（Q.何ジェラート食べた？）チョコといちごとマンゴ