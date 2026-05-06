ＤｅＮＡは６日、新助っ人のコックスが左肘手術を受け今季絶望となったことを発表した。木村球団社長は「今シーズン投げることは現実的ではない」と語り、緊急補強に動く姿勢を示した。コックスはこの日、米国の病院で左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了。トミー・ジョン手術よりもリハビリ期間は短いとされるが、今季中の復帰は絶望となった。契約について「今決まっていることはない。球団の