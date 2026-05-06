歌手でタレントの荒木由美子（66）が6日、自身のインスタグラムを更新。テレビ東京系の情報番組「なないろ日和！」で共演するタレント松井絵里奈（38）からもらった味噌（みそ）を紹介した。松井と味噌とのスリーショットをアップ。「『なないろ日和！』でご一緒している松井絵里奈ちゃんからプレゼントをいただきました。絵里奈ちゃん手作りのお味噌。お料理もプロだしとにかく努力家の人です。いただいたお味噌で（ごまだれ）