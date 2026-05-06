岩手県大槌町の山林火災はきょう、火が残っていないか早朝からヘリによる調査を行ったところ、吉里吉里地区南部で炎が出ているなど3か所の熱源が確認されました。熱源の周辺には親子のクマが少なくとも3頭いるのも確認され、地上からの消火隊の投入は困難として、きょうは防災ヘリと船から消火隊を上陸させて海岸線近くを消火することにしています。