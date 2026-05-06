群馬県邑楽町で5日、自転車に乗っていた男子高校生が車にはねられ、意識不明の重体です。5日午後6時すぎ、邑楽町のT字路の交差点で「車で自転車と衝突して、自転車の学生がけがをしている」と通報がありました。警察によりますと、自転車に乗っていた男子高校生がT字路を横断していたところ軽自動車にはねられました。男子高校生は頭を強く打って血を流し意識不明の重体です。男子高校生は誕生日を迎える前日でした。軽自動車を運