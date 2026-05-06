グラビアアイドルの緒方咲（31）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。自動車レースのSUPER GT第2戦（静岡・富士スピードウェイ）でレースクイーン（レースアンバサダー）を務めた様子を投稿した。「Rd.2富士スピードウェイ2日間ありがとうございました7号車は、11番手でチェッカーを受けました23番手スタートから追い上げることができました」と報告。「3時間の長いレースの中、暑さや強風もありましたがたくさんの応