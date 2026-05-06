「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。今回は、「バッテリー」に関するお悩みです。バッテリーが長持ちする使い方を知りたいです。(女性/51歳)○バッテリーを長持ちさせる方法はズバリ……バイクのバッテリーは消耗品なので必ず寿命がやってきますが、1年でダメにする人もいれば、5〜6年以上無交換で使い続けている人もいます。人によってかなり差が出るバッテリーの