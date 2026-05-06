●どの役よりも難しいターニングポイント 民放各局の春ドラマが出そろう中、4月27日にNetflixで配信開始された『地獄に墜ちるわよ』が負けずに話題を集めている。話題の中心は主演・戸田恵梨香の演技。見た目もキャラクターもまったく異なる占い師・細木数子の17歳から67歳までを演じたのだから、あらためてその技量に驚かされる。戸田と言えば3月まで『リブート』(TBS系)で「同じ外見で中身が入れ替わる」という特殊な一人二役を