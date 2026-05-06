【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」において、最終日となる5月3日、大会のトリを飾る「ストリートファイター6（スト6）」部門のFINALSが行なわれた。優勝したのはZETA DIVISIONのヤマグチ選手で、これについては速報やインタビューなどで報じ