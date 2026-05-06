欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第２戦は５日（日本時間６日）に行われ、アーセナル（イングランド）がアトレチコ・マドリード（スペイン）に１―０で勝利し、２戦合計２―１で２０シーズンぶりの決勝進出を果たした。敵地での第１戦を引き分けで折り返して迎えたホームの第２戦。前半４４分にＦＷブカヨ・サカが殊勲の１点を決めた。サカは「アマゾン・プライム」のインタビューで「僕たちにとって、そしてファンにと