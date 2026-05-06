JR岡山駅岡山・北区 ゴールデンウィークをふるさとや観光地で過ごした人たちのUターンラッシュで交通機関が混雑しています。 JR岡山駅の新幹線のホームでは6日、家族らとの別れを惜しむ人の姿が見られました。 （高知から娘を見送りに）「（娘は）今年社会人、4月に。弱気になっていたから一生懸命頑張ってほしい」 （大阪に帰る）「（子どもが）学校の宿題でチョウチョの卵を持って