◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・早川太貴投手が出場選手登録を抹消された。今季プロ２年目の右腕は５日・中日戦で今季初先発し、４回途中４安打６失点（自責点５）で２敗目。藤川監督は「プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけない。まだまだアマチュアですね。（４日に５回５失点ＫＯの）門別も含めてね。プロになるためには、プロ野球選手とは…を問いながら、学び続けて、学び