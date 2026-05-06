前走の青葉賞で２着に入り日本ダービー（３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）の出走権利を獲得したタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）に、軽度の骨折の可能性が判明した。６日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。同馬は前走後、福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出されていたが、先週末に出た左前脚球節部の腫れと熱感が引かないためレントゲン検査を行い判明。７日に美