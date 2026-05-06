タレントのＭＥＧＵＭＩ（４４）が、ダイエットに成功したカラダを披露した。６日までに自身のインスタグラムを更新し、５月１２日にダイエット本「わたしはこれでやせました」を出版することを報告。「実は４０代に入ってから、１年に１キロずつ体重が増え、気がつけば４年で＋４ｋｇに。このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました」という。「…とはいえ、なかなか動けない自分もいて。