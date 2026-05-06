【新華社大慶5月6日】中国黒竜江省大慶市ドルボド・モンゴル族自治県の連環湖では1〜5日の労働節（メーデー）連休期間に漁期を迎えた。湖畔にある嘎日迪風景区でこのほど、古くからの漁業と狩猟の文化を紹介する文化・観光イベントが開催された。来場者は湖の神を祭る儀式「祭湖醒網」の壮観な場面を見守り、漁期で最初に水揚げされた新鮮な湖魚の味を楽しんだ。（記者/孫暁宇、劉赫垚）