お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。かつての交際相手を明かした。芸歴を問われたくわばたは「あたしが芸歴32年とかになってんの」と告白。「あたしブラマヨとかと同期やねん。ブラマヨ、次課長、野生爆弾…。NSCの13期やから」と説明した。パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーが「同期の中に女の子がいたら、み