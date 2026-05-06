Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める野村るなによる『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』の発売を記念して、誌面カットが公開となった。【写真】”Z世代のGカップボディ”野村るなが大胆に誘惑撮影のテーマは、秘書を目指す女のコの日常。2人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女のコに扮した野村が、一生懸命に作業をしている様子が確認できる