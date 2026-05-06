ゴールデンウイークは終盤です。中部空港では、ゴールデンウィークを海外で過ごした人たちの帰国がピークを迎えています。 【写真を見る】GWを海外で過ごした人の帰国ピーク 国際線の予約者数は去年の9割ほどに 日中関係悪化で中国への直行便減少などが影響 中部空港 （矢野司記者）「午前8時です。中部空港にはアジア各国からの便が続々と到着しています」 ゴールデンウィー