5日、東京・杉並区の都立善福寺公園で倒木がありました。クヌギが一本倒れましたが、けが人はいないということです。杉並区の都立善福寺公園のサービスセンターによりますと、5日午後4時半ごろ、「木が倒れた」と来園者から連絡がありました。高さおよそ30メートルのクヌギ一本が、園内の通路を塞ぐ形で倒れていたということです。けが人はいませんでした。この木は、2月の定期点検で「経過観察」の扱いとされていました。6日午前9