【第48話-2】 公開期間：5月6日～5月12日 第48話-2を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第48話-2「金星と敗北」をガンガンONLINEに公開した。 第48話-2では、ようやく桜沢に連絡が付いたが、もたらされたのは影森家が御陵によって壊滅したという衝撃的な知らせだった。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE」では第49話-3「怨