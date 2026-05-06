JR西日本によりますと、きょう（6日）午前11時半ごろ、伯備線の美袋駅と備中広瀬駅との間で落石を知らせる警報が鳴ったため、状況を確認中です。このため伯備線は美袋駅～備中高梁駅間で運転を見合わせています。（6日午前11時40分現在） またこの影響で以下の特急やくも号にも遅れが出ています。【岡山⇒出雲市方面】・やくも９号（出雲市行き）・やくも１１号（出雲市行き） 【出雲市⇒岡山方面】・やくも１２号（岡山