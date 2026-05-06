きょう（6日）がゴールデンウイークの最終日という人も多いのではないでしょうか。JR岡山駅では、Uターンラッシュが始まっています。 【写真を見る】Uターンラッシュがピークに駅のホームは帰路につく家族づれなどで混雑「潮干狩りが楽しかった」【岡山】 新幹線の上りホームでは、連休をふるさとで過ごし、帰路につく家族連れなどが多く見られました。ゴールデンウイー