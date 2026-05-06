「りんさん、家族をコロリで亡くしていますね？」 参考：『風、薫る』第29話、りん（見上愛）がシマケン（佐野晶哉）の今の仕事と夢を知る NHK連続テレビ小説『風、薫る』第28話では、りん（見上愛）たちが掃除や裁縫ばかりの授業から、コレラの患者の着替えをする実践的な授業へと移った。患者に扮したトメ（原嶋凛）が苦しそうに咳をすると、りんは「大事!?」と顔を近づけた。冒頭のセリフは、そんなりんに講師である看護指