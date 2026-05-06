ゴールデンウィークの5連休最終日。中部国際空港は6日が帰国ラッシュのピークで、多くの旅行客の姿が見られています。中部国際空港の2026年のゴールデンウィークの国際線到着便の予約者数は、2025年の82％でしたが、到着ロビーでは大きな荷物を持った家族連れなどの姿が見られました。帰国ラッシュがピークの6日は、約7500人が到着する見込みです。東海道新幹線は、「のぞみ」