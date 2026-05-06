甘いキャベツでカサ増ししたボリューム満点のひき肉おかず【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかず抜群の使い勝手の良さで、毎日の献立を支えてくれる「春キャベツ」。調理法はもちろん、カットの仕方を工夫するといろんなおいしさが楽しめますよ。細かく切って食感を楽しむのもいいですし、ざく切りを加熱してとろりと甘く仕上げるのもおすすめです。今回は、ひき肉と合わせてみました。甘いキャ