たらこの薄皮をきれいに取るワザ▶【写真付きで解説】手やまな板の粒だらけを回避！たらこの薄皮をきれいに取るワザたらこのおにぎりやパスタを作るとき、薄皮をはがして使う方も多いでしょう。しかし、包丁の背を使ってしごくと、手やまな板にたくさん粒がついたり、薄皮が残ってしまったり…きれいにできずイラっとすることも。そんなストレスを解消する方法を、SNSで発見しました！■ラップで包んで中身を絞り出す！手順と