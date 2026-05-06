全身性エリテマトーデスは、免疫の異常によって全身に炎症が起こる自己免疫疾患の一つです。皮膚や関節といった気付きやすい症状から始まることもあれば、腎臓や神経など重要な臓器に影響を及ぼすこともあり、症状の現れ方や経過には個人差があります。 「寿命に影響するのではないか」「どのくらいの方が長く生きられるのか」といった不安を感じる方も多い疾患ですが、近年では診断や治療の進歩により、予後は大きく改善し