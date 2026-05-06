開催：2026.5.6 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 3 - 2 [レッズ] MLBの試合が6日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。 カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 1回表、2番 ジェフリー・ブルデー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC