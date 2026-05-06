東海地方は、きょうは雲が多く、雨が降る所もあるでしょう。 【写真を見る】東海地方 きょうは雨の所も… 日中も気温あまり上がらずヒンヤリ 金曜日も曇りや雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/6 昼） 正午前の名古屋市内です。空は雲に覆われていて、時々弱い雨が降っています。この時間の気温は16.7℃で風は穏やかです。 きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。三重県は雨が降りやすく、愛知県や岐阜県美濃地方で