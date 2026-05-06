2026年5月6日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）夫人の控訴審を担当した申宗旿（シン・ジョンオ）判事が遺体で発見された。環球網や紅星新聞などの中国メディアの報道によると、申氏の娘から「父と連絡が取れない」との通報を受けた警察がソウル高裁の施設内を捜索したところ、6日未明に申氏がソウル高裁近くの花壇で倒れているのを発見した。申氏は緊急搬送後、病院で死亡が確認され