この記事をまとめると ■ルノーがジョシュア・ヴィデスとコラボしたアートカーを公開 ■トゥインゴE-TECHエレクトリックがモノクロ線でイラスト化された ■制作は路上ライブで行われてクルマがアートへと変貌する瞬間を多くの観衆が目にした ２次元と３次元の境がない現代アートカー もしかしたらSNSなどで、まるでそこに実在するかのように立体的に見えるイラストを見たことがある人もいるだろう。また一方で、クルマのプラモデ