映像関連製品の販売を手がけるSAEDA（広島市）は、オリジナルブランド「BECKS」のカメラシリーズ「B-Quest」から、コンパクトデジタルカメラ「BQ1」を2026年5月7日に発売する。Wi-Fi接続でスマホへ簡単転送、SNSへのシェアも可能撮影中でも細部まで確認しやすいタッチ操作対応の4.0型IPS液晶モニターに加え、前後にレンズを装備。従来のデジタルカメラでは難しいとされる"自分撮り"から風景の撮影まで、幅広いシーンでの撮影を楽し