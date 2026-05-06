昨年12月28日の有馬記念4着後、放牧を挟んだレガレイラ（牝5＝木村）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）に参戦する。6日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。この日、放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩する。23年ホープフルS、24年有馬記念、25年エリザベス女王杯に続くG1制覇を目指す。