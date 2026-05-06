お笑いコンビ「アルコ&ピース」の酒井健太（42）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）に出演。プールでの出来事を振り返った。同番組は、ともに2児の父である酒井と俳優の小池徹平が子育て談議をするポッドキャスト番組。この日は初の地上波特番として放送された。現在、3歳と2歳の姉妹を子育て中の酒井。リスナーから寄せられた、子育てにハーネスを活用しているという話から「この間、