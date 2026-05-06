元モーニング娘。で５児の母である辻希美が５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅでクマ取りの施術を受け、術後のダウンタイムの様子も公開した。辻は目の下のクマが気になっており、特に左目の下が気になる様子。このクマを取る施術を受けるといい「めっちゃ怖い。局所麻酔でやるので」と緊張気味。「動画だと分かりづらいが、実はしっかり（クマが）あります」とし、術前の顔を見せて施術を受ける部屋へ移動した。術後の動画では「終