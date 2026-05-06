フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。ネット上に残り続ける写真について語った。この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。「学生時代、彼がいたときにその彼との2ショットをSNSにアップしてたことがあって」と回顧。「そしたら第三者がそれ