2025年5月5日、米海軍太平洋情報戦センターで同軍のイルカの世話をするスタッフ/Mass Communication Specialist 1st Class Michael T. Eckelbecker/US Navy（CNN）ホルムズ海峡でイランの機雷に対する懸念が強まる中、米国のピート・ヘグセス国防長官は5日、イランが米海軍に対抗するためイルカを配備する可能性について、質問に応じた。ヘグセス長官は、イランが作戦の一環として配備するイルカを保有していないことは「確認」で