タレントの板野友美（３４）が６日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、ＡＫＢ４８在籍時から所属していたホリプロを退所することを発表した。動画では、ホリプロに対してだけでなく、担当の男性マネジャーへの感謝も語った。男性マネジャーは６年間、自身を担当してくれたと説明。「ホリプロ（勤務）のマネジャーさんなので、（自身の退社とともに）お別れを告げなきゃいけなくてお別れしてきました」と担当から外れたと