落語家の立川志らくが６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ここ最近、信じられないほど様々な出会いがあったことを明かした。志らくは「よく当たると噂のお笑い芸人で占い師のラブちゃんが今年の獅子座は物凄いことになると言っていた。私は獅子座」とラブちゃんの言葉を紹介。その通りなのか、志らくはここ最近様々な出会いがあったといい「小林麻耶さん國光さん夫婦と楽屋でみっちりお話をして意気投合し、敬愛する山田洋次