ソファでお昼寝するのが大好きな猫さん。普段からユニークな寝姿を披露してくれるそうですが、この日は特に独特な姿でお昼寝していたようで……。その寝姿がXに投稿されると「すうごいエビフライwww」「カラッと揚がってますねw」などの声が寄せられ、記事執筆時点で24万回以上も閲覧されています！ 【写真：ソファでお昼寝していた猫が『エビフライそっくり』だと話題に…まさかの光景】 ソファでお昼寝している猫さん