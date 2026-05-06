毛先のパサつきや広がりが気になっているときこそ、思い切ってイメチェンするチャンスかも。今回ご紹介するのは、短めでも上品な「大人のミニボブ」です。首元がすっきり見えてこなれ感があり、清潔感や若見えを叶えてくれそう。ぜひこちらを参考に、40・50代が取り入れやすい大人のミニボブを試してみて。 洗練された雰囲気が大人女性にぴったり 顔まわりをすっきり見せてくれそうな前髪なしのミニボブ。落ち着いた印象