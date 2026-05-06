16万回以上視聴され2万「いいね」を獲得しているのは、18歳の猫ちゃんが見せた賢い行動。視聴者からは「賢い子だわ」「おしゃべり上手～」など賞賛のコメントが届いています。 【動画：18歳の猫に『にゃんにゃん』と声をかけてみると…次の瞬間→思わず感動の『賢すぎる反応』】 18歳のうにちゃん Instagramアカウント「シニア猫専門保護猫カフェShhh...【完全貸切】」に投稿されたのは、シニア猫だけの保護猫カフェ