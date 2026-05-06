猫の『鳴き方』別にわかる心理 1.高く短い「ニャッ」＝あいさつや軽い要求 この鳴き方は「やあ」「ちょっとお願い」という軽いコミュニケーションで鳴くことが多いです。猫同士ではあまり鳴かないため、人に対して使う「人用の鳴き声」ともいわれています。 朝起きて顔を合わせた瞬間に「ニャッ」と言われたり、キッチンに立ったときに足元で鳴かれたりするのが典型例です。これは「おはよう」や「ごはんま