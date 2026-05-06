いつも一緒にいると「親のありがたみ」はなかなかわからないもの。一人になって初めてわかることもあるでしょう。今回は、一人暮らしを始めた友人が実際に体験した、母とのエピソードを紹介します。 初めての一人暮らしでウキウキ 進学のため、一人暮らしをすることになりました。 初めて親元を離れることになり、何もかもが新鮮に感じる私はウキウキ。学校生活はもちろん、自分のペースで日々を過ごせる