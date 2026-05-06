日常の中で、「え、そっち？」とツッコミたくなるような瞬間に出くわしたことはないだろうか。ほんの些細なズレや予想外のひと言が笑いを誘う、そんなあるあるを切り取った作品をおだかけんたろうさんがX（旧Twitter）で投稿している。 【漫画】「それじゃない」を読む 3人で遊びに行くことになり、そのうちの1人が「切符を買ってくるから先に行ってて」と声をかける。言われた通りに待っているのかと思いきや、切符を買って戻っ