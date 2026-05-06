【BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮-】サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが５日、3月20日に京都・平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルで公開した。【動画】【BE:FIRST、平安神宮で披露した「BE:FIRST ALL DAY